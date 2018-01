香港前高官何志平被控行賄案紐約提訊 否認所有控罪

By

【i-CABLE】

香港民政事務局前局長何志平被美國當局拘捕後,控以行賄、洗黑錢等罪名,在紐約法院提訊,何志平否認全部8項控罪,法官押後至下月2日再提訊,暫時不處理何志平的保釋申請。

案件於紐約時間星期一中午,在曼哈頓聯邦法院提堂。何志平的代表律師先後抵達法院,被捕後一直被扣押的何志平,在控方讀出他的8項控罪後,表示明白控罪,並作出答辯,否認所有控罪。

控方又在庭上透露搜集所得的證據和證物,包括一些文件、電郵以及何志平被捕時,檢獲他隨身的手提電話和電腦。法官要求控方在3月前,向辯方提供控方的證據,並將案件押後到2月2日再提訊,到時可能會定出案件的開審日期。

法官又表示,預計案件需要審訊四個星期,有可能要到一年後才開審。

辯方律師提出上星期五曾向法庭發信,當中有提及保釋的問題申請,但法官表示其他問題言之尚早,毋須處理,隨即宣布散庭。

辯方律師在離開法院時,對記者提問一律表示不作評論。

