【i-CABLE】

英國《金融時報》報道,服裝品牌「上海灘」創辦人鄧永鏘病逝,終年63歲。

1954年在香港出生的鄧永鏘,是慈善企業家鄧肇堅的長孫,在英國留學,1991年創辦私人會所「中國會」,1994年創立中國傳統服裝品牌「上海灘」,2008年獲英國頒授爵士勳銜。鄧永鏘與英國皇室及政商界人士關係友好,在香港回歸10週年前夕,英國前首相戴卓爾夫人曾接受鄧永鏘訪問。

《金融時報》報道指,醫生在較早時告知鄧永鏘只有一、兩個月壽命,鄧永鏘之後計劃在英國一間酒店舉行告別派對。

