瑞典外交部指銅鑼灣書店東主桂民海已經獲釋（視頻）

兩年前在泰國失蹤,其後宣稱是自行返回內地就交通意外案件自首的銅鑼灣書店東主桂民海,瑞典外交部表示,獲中方通知,桂民海已獲釋放。不過,桂民海的女兒表示,未知父親下落,相信他仍未自由。 去年1月17日,桂民海突然出現於中央電視台錄影節目《東方時空》。這次是桂民海2015年10月,在泰國芭堤雅被人帶走失蹤後,首次露面。 他在鏡頭前,提到自首一事,是指在2003年在寧波酒後駕駛,撞死一名女途人。 桂民海在節目上宣稱,潛逃國外多年後,有感自己是中國人,加上希望與年邁的父母再見面,於是回國自首。 在中國內地出生、其後移居瑞典的桂民海,自這次在央視片段曝光後,家人一直聯絡不上他。 到周二,瑞典外交部證實,收到中方通知,桂民海已經獲得釋放,但其他所知不詳。北京外交部其後表示,桂民海就交通意外案件,服刑期滿,已經在上周二獲得釋放。 不過,桂民海的女兒Angela稱,仍未聯絡上父親,即使獲釋,仍未自由。 瑞典駐上海總領事館周一接到一同自稱為桂民海的人來電,稱稍後會重新申請瑞典護照,但暫時要陪伴患病的母親。 不過,Angela表示,祖母沒有患病,也不是與父親在一起,擔心桂民海處境。

