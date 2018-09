香港政府刊憲禁香港民族黨運作（視頻）

By

香港政府刊憲禁止香港民族黨運作,香港民族黨即時成為非法社團,香港保安局局長李家超指,民族黨公開的綱領嚴重違反《基本法》,又曾表示為爭取港獨會用盡一切方法有效抗爭,李家超指不能只當政治口號。,基於維護國家安全、保護他人權利等作出今次決定,民族黨可以30日內提出上訴,召集人陳浩天透過電話短訊,指暫時不會回應。

警方將禁止香港民族黨運作的公告張貼於香港民族黨登記的屯門會址外,內裡並無任何人。

李家超指充份考慮了助理社團事務主任的建議及香港民族黨的申述後作出決定。

香港民族黨2016年成立,李家超指該黨的公開綱領包括建立自由而獨立的”香港共和國”、支持並參與一切有效抗爭、廢除未經港人授權的《基本法》,他認為綱領已經嚴重違反《基本法》。

李家超又指,香港民族黨曾經宣揚仇恨內地人的言論,是威脅他人的權利,亦曾多次公開指會為港獨而抗爭。

李家超指已發信予有關人士及律師,詳細解釋決定。

被問到若果陳浩天參與或成立另一個組織有否違法,李家超指要看實際行為和證據,又指香港民族黨可以於30日內就決定向行政長官會同行政會議上訴,期間他的命令保持有效。

根據《社團條例》,任何非法社團的幹事或自稱是非法社團幹事的人均屬犯罪,一經定罪,可罰款10萬港元及監禁3年。

陳浩天是7月17日收到通知,保安局擬引用《社團條例》考慮終止民族黨運作,陳浩天三次延期作申述,到期限後4小時提交申述。

