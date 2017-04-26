梁頌恆游蕙禎及其助理涉非法集結被捕（視頻）

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【i-CABLE】 香港青年新政兩名前立法會議員梁頌恆、游蕙禎，去年11月嘗試闖入立法會會議室，被控非法集結，早上被警方拘捕，兩人在中區警署逗留數小時後，下午獲准以3,000元保釋離開，案件後日在東區裁判法院提堂。

梁頌恆及游蕙禎下午3時許，辦理保釋手續後離開中區警署，兩人被控非法集結，被指於去年11月2日，嘗試闖入立法會2樓會議室，事件中6名保安員受傷送院治理，主席梁君彥事後指示秘書長報警。

消息指由於當日立法會主席梁君彥已經禁止梁頌恆、游蕙禎進入會議室，但兩人連同助理、義工等在門外繼續集結，目的是要衝進去，警方徵詢律政司意見後，以非法集結罪拘捕他們。

游蕙禎表示，他們當時是以議員身份進入會議室，形容控罪風馬牛不相及，各人獲准以3,000元保釋，案件星期五在東區裁判法院提堂。

梁頌恆、游蕙禎，以及他們一名姓楊的助理，早上約10時半，由警車載到中區警署錄口供，消息指，警方早上七時許，先在游蕙禎的灣仔住所拘捕她，之後在同一幢大廈的天台拘捕梁頌恆。

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