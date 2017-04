梁頌恆游蕙禎及其助理涉非法集結被捕（視頻）

By

【i-CABLE】 香港青年新政兩名前立法會議員梁頌恆、游蕙禎,去年11月嘗試闖入立法會會議室,被控非法集結,早上被警方拘捕,兩人在中區警署逗留數小時後,下午獲准以3,000元保釋離開,案件後日在東區裁判法院提堂。

梁頌恆及游蕙禎下午3時許,辦理保釋手續後離開中區警署,兩人被控非法集結,被指於去年11月2日,嘗試闖入立法會2樓會議室,事件中6名保安員受傷送院治理,主席梁君彥事後指示秘書長報警。

消息指由於當日立法會主席梁君彥已經禁止梁頌恆、游蕙禎進入會議室,但兩人連同助理、義工等在門外繼續集結,目的是要衝進去,警方徵詢律政司意見後,以非法集結罪拘捕他們。

游蕙禎表示,他們當時是以議員身份進入會議室,形容控罪風馬牛不相及,各人獲准以3,000元保釋,案件星期五在東區裁判法院提堂。

梁頌恆、游蕙禎,以及他們一名姓楊的助理,早上約10時半,由警車載到中區警署錄口供,消息指,警方早上七時許,先在游蕙禎的灣仔住所拘捕她,之後在同一幢大廈的天台拘捕梁頌恆。

