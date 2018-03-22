香港航空本週日開通香港舊金山直飛航線（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

香港航空公司（Hong Kong Airlines）將於本週日正式開通香港到舊金山的直飛航線，在首航前夕，香港航空還特別介紹他們全新設定的空中餐飲服務。

香港航空於去年6月和12月先後開通由香港至北美溫哥華及洛杉磯的直飛航線後，本月25日再增加香港至舊金山直飛航線，港航的首席品牌官劉江表示，港航旨在為乘客提供多一種選擇及體驗。

劉江說：”我們用的飛機是空客A350，同時帶了一個非常港式的服務，從我們的飲食體驗，到我們的客艙服務，到我們的舒適套件，都會給我們的客人帶來全新的，非常香港的，非常國際化的這麽一種體驗。”

香港航空為乘客提供的不一樣服務之一，就是與舊金山的星級廚師合作，為乘客提供帶有舊金山及加州特色的空中私廚。

劉江強調，香港航空就是要代表香港的文化特色，包括飲食，所以每開一個新航線，都會跟當地著名餐館或廚師合作，他們這次與舊金山Cockscomb星級廚師Chris Cosentino合作，設計富有本地特色的餐點，為商務艙乘客提供全新的空中餐飲體驗。

劉江說：”他把舊金山的一種很獨特的這種風味，很新鮮的食材，很新鮮的原料和一些當地的風味介紹進來，所以會給我們舊金山的客人帶來很豐富、很新鮮的體驗。”

往來舊金山與香港的航空公司目前已有國泰航空、新加坡航空及聯合航空等，劉江表示 ，香港航空加入這個競爭市場，目標主打年輕人，因為舊金山灣區與中國大灣區包括香港、深圳及澳門都有很多創新企業，因此他們也希望向年輕人提供創新及與眾不同的服務。

劉江說：”所以我們給大家的一個選擇，是我們把一種可負擔的奢華帶給我們的客人。”

香港航空舊金山航線本週日首航後，現階段每週一、三、五、日共有4個航班往返舊金山與香港，未來更計劃推出每天往返航班。

往返舊金山與香港的航班越來越多，對消費者也是一個好消息，不僅選擇多，機票價格也比以往便宜。

現在正值學校放春假之際，如果現在購買往返舊金山與香港的機票，假設4月2日出發，4月15日返程，最便宜的是香港航空，619元，其次是國泰，755元，聯合航空是761元，新加坡航空最貴，要817元。

如果是今年暑期旺季，以7月9日舊金山出發，7月22日香港返程為例，最便宜的機票是聯合航空，767元，其次是香港航空，859元，新加坡航空是959元，國泰則要1,046元。

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