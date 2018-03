香港航空本週日開通香港舊金山直飛航線（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

香港航空公司(Hong Kong Airlines)將於本週日正式開通香港到舊金山的直飛航線,在首航前夕,香港航空還特別介紹他們全新設定的空中餐飲服務。

香港航空於去年6月和12月先後開通由香港至北美溫哥華及洛杉磯的直飛航線後,本月25日再增加香港至舊金山直飛航線,港航的首席品牌官劉江表示,港航旨在為乘客提供多一種選擇及體驗。

劉江說:”我們用的飛機是空客A350,同時帶了一個非常港式的服務,從我們的飲食體驗,到我們的客艙服務,到我們的舒適套件,都會給我們的客人帶來全新的,非常香港的,非常國際化的這麽一種體驗。”

香港航空為乘客提供的不一樣服務之一,就是與舊金山的星級廚師合作,為乘客提供帶有舊金山及加州特色的空中私廚。

劉江強調,香港航空就是要代表香港的文化特色,包括飲食,所以每開一個新航線,都會跟當地著名餐館或廚師合作,他們這次與舊金山Cockscomb星級廚師Chris Cosentino合作,設計富有本地特色的餐點,為商務艙乘客提供全新的空中餐飲體驗。

劉江說:”他把舊金山的一種很獨特的這種風味,很新鮮的食材,很新鮮的原料和一些當地的風味介紹進來,所以會給我們舊金山的客人帶來很豐富、很新鮮的體驗。”

往來舊金山與香港的航空公司目前已有國泰航空、新加坡航空及聯合航空等,劉江表示 ,香港航空加入這個競爭市場,目標主打年輕人,因為舊金山灣區與中國大灣區包括香港、深圳及澳門都有很多創新企業,因此他們也希望向年輕人提供創新及與眾不同的服務。

劉江說:”所以我們給大家的一個選擇,是我們把一種可負擔的奢華帶給我們的客人。”

香港航空舊金山航線本週日首航後,現階段每週一、三、五、日共有4個航班往返舊金山與香港,未來更計劃推出每天往返航班。

往返舊金山與香港的航班越來越多,對消費者也是一個好消息,不僅選擇多,機票價格也比以往便宜。

現在正值學校放春假之際,如果現在購買往返舊金山與香港的機票,假設4月2日出發,4月15日返程,最便宜的是香港航空,619元,其次是國泰,755元,聯合航空是761元,新加坡航空最貴,要817元。

如果是今年暑期旺季,以7月9日舊金山出發,7月22日香港返程為例,最便宜的機票是聯合航空,767元,其次是香港航空,859元,新加坡航空是959元,國泰則要1,046元。

