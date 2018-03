By

【KTSF 黃恩光報導】

香港航空公司(Hong Kong Airlines)週日正式開通舊金山到香港的直飛航線,這條新航線為舊金山華埠一家老字號帶來什麼商機?

香港航空負責市場推廣的的首席品牌官劉江,週五到舊金山華埠呂宋巷的金門餅食公司學做簽語餅,劉江表示,30年前他當記者時採訪過有關簽語餅的來源。

劉江說:”結果我們找來找去,發現幸運簽餅的來源地,原來是在舊金山,今天我非常榮幸來到這個金門餅店,發現原來這個地方是這麼受歡迎的地方。”

香港航空飛舊金山和香港的航線週日首航,舊金山國際機場特地從這家簽語餅公司訂了5,000幾個簽語餅派給客人,裡面有慶祝新航線的字條,香港航空也計劃和這家老字號合作。

金門餅食公司老闆陳展明說:”他很支持我們本地創作,想將我們本地創作的產品帶上飛機,如果可以的話。”

金門餅食公司已經有50多年歷史,一直堅持用人手製造簽語餅,成為舊金山華埠一個遊客景點。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。