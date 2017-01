By

【i-CABLE】

香港藝人劉德華在泰國拍攝廣告期間墮馬,盤骨撕裂,經理人公司表示,劉德華目前一切平安。

劉德華的經理人公司亨泰寰宇發聲明,指劉德華在昨日於泰國拍攝廣告片期間出意外,從馬背上摔下來,造成盤骨撕裂,劉德華有醫療團隊妥善照顧著,一切平安,感謝大家的關心,亦呼籲不用擔心。

有指劉德華將會乘坐醫療專機,大批傳媒在機場附近守候。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。