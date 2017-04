By

【i-CABLE】

香港的社民連及四五行動成員趁清明節遊行到中聯辦,悼念六四事件及維權死難者,要求中國當局盡快釋放政治犯。

有政黨遊行悼念六四及維權死難者,他們手持橫額及花牌,由西區警署出發,悼念六四死難者及李旺陽等維權人士,遊行到中聯辦外默哀3分鐘,他們同時要求中國當局盡快釋放因為零八憲章被囚禁的劉曉波,以及早前因為聲援雨傘運動被定罪的中國內地人士蘇昌蘭及陳啟棠。

他們將請願信燃燒後,把花牌擲入中聯辦閘內,在門外灑溪錢後離開。

