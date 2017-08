欲寄美斯簽名照給劉霞 香港民主黨成員稱被虐打（視頻）

By

香港民主黨成員林子健聲稱,星期四在油麻地被兩名操普通話的男子強行帶走禁錮和毆打,到週五凌晨獲釋,西九龍重案組在他報案後接手調查。 在油麻地被人帶走及毆打的林子健展示他的傷勢,他雙腳被人打了20口釘,肚部亦有傷痕。 林子健表示,星期二收到一個由香港打出的WhatsApp電話,對方是他在擔任民主黨中委時認識,那人曾聲稱代表中央,叫他不要把球星美斯的簽名相片交給劉曉波太太劉霞。 星期四下午4時多,他去油麻地砵蘭街一間店舖買球衣,之後在街口被兩個帶口罩、操普通話的人強行帶上一輛客貨車及沒收電話,並將他迷暈。 他之後被人打醒,發現自己四肢被綁著及蒙眼,平躺在硬物上,周圍很寧靜及有蟬鳴,相信是鄉郊地方。他之後再被迷暈,醒來時發現自己在西貢一個海灘,時間是凌晨一時許。 民主黨前主席何俊仁對事件表示驚訝,但認為對方警告林子健的內容,與林子健被帶走毆打不成正比,以他的經驗來說,看來跟北京無關,事件的原因令人摸不著頭腦。 林子健在記者會之後,由民主黨議員林卓廷和支聯會秘書李卓人陪同到瑪麗醫院驗傷,被安排創傷及矯型外科留醫,他向駐醫院警崗報案,並提供了資料,他解釋沒有在凌晨獲釋後即時報警,是因為太累和太緊張,先回家通知李卓人和民主黨前主席李柱銘。

