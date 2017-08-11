欲寄美斯簽名照給劉霞 香港民主黨成員稱被虐打（視頻）

【i-CABLE】

香港民主黨成員林子健聲稱，星期四在油麻地被兩名操普通話的男子強行帶走禁錮和毆打，到週五凌晨獲釋，西九龍重案組在他報案後接手調查。

在油麻地被人帶走及毆打的林子健展示他的傷勢，他雙腳被人打了20口釘，肚部亦有傷痕。

林子健表示，星期二收到一個由香港打出的WhatsApp電話，對方是他在擔任民主黨中委時認識，那人曾聲稱代表中央，叫他不要把球星美斯的簽名相片交給劉曉波太太劉霞。

星期四下午4時多，他去油麻地砵蘭街一間店舖買球衣，之後在街口被兩個帶口罩、操普通話的人強行帶上一輛客貨車及沒收電話，並將他迷暈。

他之後被人打醒，發現自己四肢被綁著及蒙眼，平躺在硬物上，周圍很寧靜及有蟬鳴，相信是鄉郊地方。他之後再被迷暈，醒來時發現自己在西貢一個海灘，時間是凌晨一時許。

民主黨前主席何俊仁對事件表示驚訝，但認為對方警告林子健的內容，與林子健被帶走毆打不成正比，以他的經驗來說，看來跟北京無關，事件的原因令人摸不著頭腦。

林子健在記者會之後，由民主黨議員林卓廷和支聯會秘書李卓人陪同到瑪麗醫院驗傷，被安排創傷及矯型外科留醫，他向駐醫院警崗報案，並提供了資料，他解釋沒有在凌晨獲釋後即時報警，是因為太累和太緊張，先回家通知李卓人和民主黨前主席李柱銘。