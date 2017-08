林子健被控誤導警務人員 警方西貢檢獲染血紙巾（視頻）

【i-CABLE】

香港警方落案控告民主黨成員林子健一項誤導警務人員罪,週四提堂,他會缺席聆訊。警方調查就繼續,早上派出大批警員到西貢搜證,在現場檢走一個煙包及一張懷疑染有血跡的紙巾。

報稱不適的林子健在警方押解下,由伊利沙伯醫院內科病房,轉到羈留病房繼續留醫。警方扣留了他40多個小時後,晚上落案起訴他一項誤導警務人員罪,週四在九龍城法院提堂,但稱被告將缺席聆訊。

據了解,是由於林子健身體不適,仍要留院,無法出庭。

警方的調查繼續,約40名機動部隊及重案組探員,到西貢大網仔路愛月樓對開的石灘搜證,先到石灘一段行人路搜查草叢有沒有可疑物件,再到石灘地氈式搜索,檢走一個煙包,及一張染有啡色污漬的紙巾。

消息指警方相信是血跡,探員之後在這個位置重點搜索,又搜查泊岸的艇,未有發現。

據了解,警方鎖定這個地點,因為林子健被捕前曾經接受訪問,帶記者到附近一帶,聲稱可能是最後的案發現場。機動部隊亦到西貢碼頭附近店舖做問卷調查,又向店舖索取閉路電視影帶。

