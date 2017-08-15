林子健涉誤導警務人員仍被扣查 報稱不適要送院（視頻）

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香港民主黨成員林子健涉嫌以虛假資料誤導警務人員，週二晚深夜在紅磡警署扣留期間，一度不適要求送院。

林子健由救護車從紅磡警署送往伊利沙伯醫院，沿途有警員負責押送，林子健戴著氧氣罩。據知他在扣留期間，稱喉部不適要求送院。

據了解，警方翻查閉路電視片段，見到林子健聲稱被擄走當日，自己一人乘小巴離開旺角，同時掌握到一些線索，相信他曾到過西貢。

警方先在大角咀林子健母親的住所樓下，拘捕林子健，指他涉嫌以虛假資料誤導警務人員。在旺角警署扣查兩個多小時後，探員帶他返馬鞍山錦豐苑的住所調查，當時他被鎖上手扣。

一個半小時後，探員在住所取走一批證物，包括數部手提電話、平板電腦、電腦主機、一副太陽眼鏡及帽子，林子健之後被押到紅磡警署通宵扣查。

警方指翻查閉路電視，發現林子健報稱被擄走當日的行蹤，與他說的有出入，懷疑他誤導警方，亦懷疑閉路電視片段拍攝到一名戴口罩及太陽眼鏡的男子，就是林子健。

據了解，林子健被扣查期間，有律師陪同，一直保持緘默，到下午約5時，警員將他押解離開紅磡警署，前往西九龍總部，由法醫檢驗之前身體上的傷勢是如何造成，逗留了約兩小時後離開，再返回紅磡警署。

消息指警方掌握的閉路電視片段，除了看到林子健在旺角砵蘭街、咸美頓街等地點出現過，亦看見他自己一人上了一輛小巴離開旺角，由於警方同時掌握到一些線索，相信他曾到過西貢，正調查他當日是否在旺角登打士街直接乘紅色小巴入西貢。