林子健涉誤導警務人員仍被扣查 報稱不適要送院（視頻）

【i-CABLE】

香港民主黨成員林子健涉嫌以虛假資料誤導警務人員,週二晚深夜在紅磡警署扣留期間,一度不適要求送院。 林子健由救護車從紅磡警署送往伊利沙伯醫院,沿途有警員負責押送,林子健戴著氧氣罩。據知他在扣留期間,稱喉部不適要求送院。 據了解,警方翻查閉路電視片段,見到林子健聲稱被擄走當日,自己一人乘小巴離開旺角,同時掌握到一些線索,相信他曾到過西貢。 警方先在大角咀林子健母親的住所樓下,拘捕林子健,指他涉嫌以虛假資料誤導警務人員。在旺角警署扣查兩個多小時後,探員帶他返馬鞍山錦豐苑的住所調查,當時他被鎖上手扣。 一個半小時後,探員在住所取走一批證物,包括數部手提電話、平板電腦、電腦主機、一副太陽眼鏡及帽子,林子健之後被押到紅磡警署通宵扣查。 警方指翻查閉路電視,發現林子健報稱被擄走當日的行蹤,與他說的有出入,懷疑他誤導警方,亦懷疑閉路電視片段拍攝到一名戴口罩及太陽眼鏡的男子,就是林子健。 據了解,林子健被扣查期間,有律師陪同,一直保持緘默,到下午約5時,警員將他押解離開紅磡警署,前往西九龍總部,由法醫檢驗之前身體上的傷勢是如何造成,逗留了約兩小時後離開,再返回紅磡警署。 消息指警方掌握的閉路電視片段,除了看到林子健在旺角砵蘭街、咸美頓街等地點出現過,亦看見他自己一人上了一輛小巴離開旺角,由於警方同時掌握到一些線索,相信他曾到過西貢,正調查他當日是否在旺角登打士街直接乘紅色小巴入西貢。

