視頻顯示沒擄走證據 民主黨林子健涉誤導警務人員被捕（視頻）

香港民主黨成員林子健上星期聲稱被帶走事件有新進展,據了解香港警方在大角咀拘捕林子健,指他涉嫌誤導香港警務人員。

林子健被警方拘捕後,在旺角警署扣查。警方星期一晚上曾到過林子健位於馬鞍山錦豐苑的住所,當時他不在家。凌晨十二時半,探員在大角咀林子健家人的住所樓下將他拘捕,指他涉嫌以虛假資料誤導警務人員。

警方重案組探員上星期五接獲林子健報案後,到過他報稱被擄走的旺角砵蘭街球衣店一帶調查。據了解,警方翻查附近閉路電視片段,發現林子健最終安全離開旺角,沒有證據顯示他被擄走,懷疑林子健誤導警務人員,於是採取拘捕行動。

林子健上星期五召開記者會,聲稱之前一天在旺角砵蘭街買球衣時,被兩名有普通話口音的男子擄走,清醒後發現自己身處西貢一個海灘,大腿上被人用釘書機釘上21口釘,又聲稱事發前數天有人打電話給他,警告他不要將美斯的簽名相轉贈劉曉波遺孀劉霞。

