洪都拉斯女童邊境痛哭 原來從未與母親分開（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

來自洪都拉斯的女童，因為母親被邊防人員扣查而受驚痛哭，引發各界關注，特朗普政府的零容忍政策，以刑事手段拆散無證家庭，女童父親透露獲確認兩母女最終並沒分開，但希望各界繼續關注其餘2000多個被拆散的個案。

這張女童受驚痛哭的照片，近日在不同平台瘋傳，更登上《時代》雜誌封面，掀起各界討論，目前政策拆散無證家庭所引發的問題。

不過女童在洪都拉斯的父親週四晚透露，獲外交部確認，女兒最終並沒跟母親分開。

聯邦移民執法局週五也證實，邊防人員當天是著女童母親，32歲的Sandra Sanchez放下將近兩歲的女兒Yanela，讓邊防人員搜身，不足兩分鐘後，她抱起女兒，女兒再沒哭。

局方又透露，Sanchez目前被扣押在德州Dilley，至於女童目前的情況，包括身在何處，基於要保障幼童私隱，局方不會透露。

事件曝光後，保守派媒體群起圍攻，白宮發言人就發推文，指摘民主黨和媒體利用女童照片炒作。

女童父親強調，得知母女並沒分開鬆一口氣，但認為他們的個案並不代表邊境不存在違反人權的情況，其餘2,000多名的確被逼和父母分開的兒童，他們的情況也應繼續受關注。

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