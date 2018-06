洪都拉斯女童邊境痛哭 原來從未與母親分開（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

來自洪都拉斯的女童,因為母親被邊防人員扣查而受驚痛哭,引發各界關注,特朗普政府的零容忍政策,以刑事手段拆散無證家庭,女童父親透露獲確認兩母女最終並沒分開,但希望各界繼續關注其餘2000多個被拆散的個案。

這張女童受驚痛哭的照片,近日在不同平台瘋傳,更登上《時代》雜誌封面,掀起各界討論,目前政策拆散無證家庭所引發的問題。

不過女童在洪都拉斯的父親週四晚透露,獲外交部確認,女兒最終並沒跟母親分開。

聯邦移民執法局週五也證實,邊防人員當天是著女童母親,32歲的Sandra Sanchez放下將近兩歲的女兒Yanela,讓邊防人員搜身,不足兩分鐘後,她抱起女兒,女兒再沒哭。

局方又透露,Sanchez目前被扣押在德州Dilley,至於女童目前的情況,包括身在何處,基於要保障幼童私隱,局方不會透露。

事件曝光後,保守派媒體群起圍攻,白宮發言人就發推文,指摘民主黨和媒體利用女童照片炒作。

女童父親強調,得知母女並沒分開鬆一口氣,但認為他們的個案並不代表邊境不存在違反人權的情況,其餘2,000多名的確被逼和父母分開的兒童,他們的情況也應繼續受關注。

