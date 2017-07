By

【KTSF 陳令楠報導】

本田汽車(Honda)宣布召回120萬部Accord汽車。

本田公司今日宣佈召回120萬輛2013至2016年生產的Accord汽車,原因是汽車電池感應器未能完全隔絕水份,而可能令感應器短路,引致起火。

本田公司稱,目前未收到傷亡報告,亦稱會在本月底前通知受影響的車主,車主亦可以在本田公司網站查詢。

