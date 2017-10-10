北灣逾千建築一夜間成灰燼 火場不時傳爆炸聲（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

北灣爆發的連場大火逼使居民緊急疏散，許多居民連夜收拾東西，離開火場附近的家園，但有的居民則沒那麼幸運。

這次大火殃及多棟建築與民居，不少房屋一夜之間燒成灰燼，現場一片狼藉，只剩下磚砌的煙囪，家中多部電器、汽車燒得只剩框架，現場傳出非常刺鼻的化學品氣味。

地面還有沒滅的火焰，以及冒出的煙，隨時準備順著大風復燃。

在Santa Rosa北面市郊的一塊草地後方，原本是高檔住宅區，以及游泳、網球俱樂部，而大火已經將這些燒盡。

居民Shanon Guidi說：”往那方向走，有間基督教學校，學校後面是房屋，那裡燒得只剩煙囪，房屋都起火，很多房屋都不幸燒光了。”

火場發出的煙影響能見度，直到風小了一點，才逐漸看到山上房屋的模樣，住在草場隔壁的居民，凌晨兩點半就聽到外面傳來爆炸聲，探出頭去才發現有個小火苗，但不到半小時，小火苗便越來越大，一小時後，大火蔓延了整個山坡。

居民Kristin J. Galt說：”我們拼命將街坊叫醒，通知有火災。”

週一早上，她一邊觀察風勢火勢，一邊給自家房子澆水，防止空氣中的火苗燃燒房子，隨時準備撤離到庇護中心。

Galt說：”大火莫測，視乎風向，我們已收拾好行李 隨時撤離，車在那裡， 鑰匙在口袋，就看火勢如何。”

居民說，這些時不時爆炸的聲音，小聲一些的是居民家中的槍械和武器在火災中爆炸，大聲一些的則是居民家中的丙烷罐發生爆炸，居民說，這裏很多地方是天然氣輸送不到的，所以部分居民就在家中使用丙烷。

受大火影響，附近的街區一度停電，有電線桿倒塌，路口紅綠燈停止運作，民居失去電力供應。

太平洋煤電公司表示 ，為了配合消防人員工作，保證滅火工作安全，將部分地區電力切斷，週一早上，北灣共有170,000用戶失去電力供應。

北灣火場的空氣中瀰漫著大量的煙與燒焦味，空氣中也飄著灰，在這樣的空氣環境下，當局建議大家留在家中，關閉門窗。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。