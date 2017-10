北灣逾千建築一夜間成灰燼 火場不時傳爆炸聲（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

北灣爆發的連場大火逼使居民緊急疏散,許多居民連夜收拾東西,離開火場附近的家園,但有的居民則沒那麼幸運。

這次大火殃及多棟建築與民居,不少房屋一夜之間燒成灰燼,現場一片狼藉,只剩下磚砌的煙囪,家中多部電器、汽車燒得只剩框架,現場傳出非常刺鼻的化學品氣味。

地面還有沒滅的火焰,以及冒出的煙,隨時準備順著大風復燃。

在Santa Rosa北面市郊的一塊草地後方,原本是高檔住宅區,以及游泳、網球俱樂部,而大火已經將這些燒盡。

居民Shanon Guidi說:”往那方向走,有間基督教學校,學校後面是房屋,那裡燒得只剩煙囪,房屋都起火,很多房屋都不幸燒光了。”

火場發出的煙影響能見度,直到風小了一點,才逐漸看到山上房屋的模樣,住在草場隔壁的居民,凌晨兩點半就聽到外面傳來爆炸聲,探出頭去才發現有個小火苗,但不到半小時,小火苗便越來越大,一小時後,大火蔓延了整個山坡。

居民Kristin J. Galt說:”我們拼命將街坊叫醒,通知有火災。”

週一早上,她一邊觀察風勢火勢,一邊給自家房子澆水,防止空氣中的火苗燃燒房子,隨時準備撤離到庇護中心。

Galt說:”大火莫測,視乎風向,我們已收拾好行李 隨時撤離,車在那裡, 鑰匙在口袋,就看火勢如何。”

居民說,這些時不時爆炸的聲音,小聲一些的是居民家中的槍械和武器在火災中爆炸,大聲一些的則是居民家中的丙烷罐發生爆炸,居民說,這裏很多地方是天然氣輸送不到的,所以部分居民就在家中使用丙烷。

受大火影響,附近的街區一度停電,有電線桿倒塌,路口紅綠燈停止運作,民居失去電力供應。

太平洋煤電公司表示 ,為了配合消防人員工作,保證滅火工作安全,將部分地區電力切斷,週一早上,北灣共有170,000用戶失去電力供應。

北灣火場的空氣中瀰漫著大量的煙與燒焦味,空氣中也飄著灰,在這樣的空氣環境下,當局建議大家留在家中,關閉門窗。

