灣區房價續年升 叫價50萬以下房子已”瀕臨絕種”

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【KTSF】

隨著灣區房價不斷上漲，數據顯示，50萬元以下的房子已經逐漸在灣區消失，甚至有人戲稱，這個價位的房子在灣區已經”瀕臨絕種”。

從東灣Vallejo市到南灣聖荷西市，50萬元已經很難買到房子，一項新報告顯示，去年灣區50萬元以下的房屋，數量下跌17%，而房價超過50萬元的房屋數量 則上漲9%。

Vallejo市是灣區少數還能從房屋市場看到50萬元以下標價的城市，一個兩房一浴，面積837平方英尺的房子，標價315,000元。

業內人士估計，該幢房子應該會有5到10個買家下單，而且會以高出叫價賣出。

業內人士表示，Vallejo的房市已經熱了一年半，要賣的房子不多，興建的也不多，很自然就會抬價。

Vallejo當地發展曾經因為校區問題，以及物業稅短缺而受到影響，市府曾在2008年金融海嘯期間受次貸問題拖累，申請破產。

不過事過境遷，一間曾經被拍賣的房子，2013年以80萬轉賣後，現在價錢已經上漲3倍。

整個灣區房價都出現明顯上漲，但也有人擔心，高房價會傷害到灣區的經濟，有在矽谷工作的軟體工程師，年薪6位數，但幾乎要放棄買房。

每年矽谷領袖協會都會發布一份競爭力與創新報告，發現灣區房價的中位數高達935,000元，但其他高科技中心，例如西雅圖僅為38萬，奧斯汀更是只要249,000元。



為了吸引好的人才，該協會發現高科技公司都會以高出市價30%至40%的薪資請人，但是這個數目還是遠遠追不上房價的上漲幅度，長遠來說，矽谷也因此可能因此流失人才，進而傷害到經濟。

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