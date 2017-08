灣區房價續年升 叫價50萬以下房子已”瀕臨絕種”

By

【KTSF】

隨著灣區房價不斷上漲,數據顯示,50萬元以下的房子已經逐漸在灣區消失,甚至有人戲稱,這個價位的房子在灣區已經”瀕臨絕種”。

從東灣Vallejo市到南灣聖荷西市,50萬元已經很難買到房子,一項新報告顯示,去年灣區50萬元以下的房屋,數量下跌17%,而房價超過50萬元的房屋數量 則上漲9%。

Vallejo市是灣區少數還能從房屋市場看到50萬元以下標價的城市,一個兩房一浴,面積837平方英尺的房子,標價315,000元。

業內人士估計,該幢房子應該會有5到10個買家下單,而且會以高出叫價賣出。

業內人士表示,Vallejo的房市已經熱了一年半,要賣的房子不多,興建的也不多,很自然就會抬價。

Vallejo當地發展曾經因為校區問題,以及物業稅短缺而受到影響,市府曾在2008年金融海嘯期間受次貸問題拖累,申請破產。

不過事過境遷,一間曾經被拍賣的房子,2013年以80萬轉賣後,現在價錢已經上漲3倍。

整個灣區房價都出現明顯上漲,但也有人擔心,高房價會傷害到灣區的經濟,有在矽谷工作的軟體工程師,年薪6位數,但幾乎要放棄買房。

每年矽谷領袖協會都會發布一份競爭力與創新報告,發現灣區房價的中位數高達935,000元,但其他高科技中心,例如西雅圖僅為38萬,奧斯汀更是只要249,000元。



為了吸引好的人才,該協會發現高科技公司都會以高出市價30%至40%的薪資請人,但是這個數目還是遠遠追不上房價的上漲幅度,長遠來說,矽谷也因此可能因此流失人才,進而傷害到經濟。

