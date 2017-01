By

連續數日風暴,造成舊金山許多樹木倒塌,樹枝折斷,不過一旦行人道上的斷枝被清理乾淨後,附近的一些屋主可能會收到賬單,這是怎麼回事呢?

舊金山工務局表示,接連幾場大雨加上大風,導致舊金山有約300棵樹倒塌,當局會優先處理倒塌的樹木及折斷的樹枝,因為會威脅路人及房屋,而且工人要超時工作,才能完成清理工作。

負有保養責任的屋主稍後會收到市府寄出的清理費用賬單,雖然舊金山選民去年11月通過E提案,將街道上的樹木保養工作再轉交給市府管理,但是法律要到今年7月才生效,在此之前的相關責任,仍由屋主負擔。

