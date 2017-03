AB 1506限制屋主加租 遭房東強烈反對（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

一項針對加州房屋租金管制的新議案 AB 1506,上週在州議會提出,很多屋主聽聞這個消息都很擔心新議案對屋主甚至租客都不利。

加州AB1506議案由華裔州眾議邱信福及代表東灣的州眾議員Rob Bonta提出,旨在推翻1995年一項保護屋主的Costa-Hawkins租屋法案。

AB1506議案計劃加大租屋管制對象,以前不受租管的房屋,包括獨立屋、公寓單位以及1995年2月之前建造的新屋,都將屬於這個新提案租管之下。另還規定,如果租客搬走,房東只能按照租管法案中允許的房租增幅來提高租金價格,不可以按市場價格重新設定房租,也就是說假設之前租客的房租是$1,000,而現在新租客入住,即使市場租金是$2,000,屋主也不能按照市場價定租金,一旦AB1506提案獲得通過,意味著所有加州出租的房屋都將受到租管。

在今天(3月3日)舉行的該提案公聽會上,大批反對人士高舉標語,並發言表達反對聲音。反對者認為AB1506不僅令屋主不願意再出租房屋,而且也會令租客受損。

灣區房屋聯盟成員潘丹說,”我不能調漲我的租金,那我的租金永遠也追不上市場價,那我租房子的話每年都虧錢的,那結果會是怎麼樣呢?那就是我要麽破產,要麽就賣房子,反正我就沒有房子了,那這樣的話誰還會買房子,誰還開發房屋。”

灣區房屋聯盟董事Jennifer Liu說,”你要維護這個房子,各種各樣的開銷都已經飛上天了,可是你的租金還是壓得很低,那房東根本就沒有足夠的錢去維護這個房子,所以漏雨怎麼辦呢?這邊壞掉了怎麽辦呢?那房東沒有錢,有甚麽辦法呢?”

有屋主表示,日趨嚴苛的租屋管制條例已令舊金山大約五萬個可出租的房屋單位的屋主不願意出租房屋,擔心與租客發生糾紛後,利益受損的仍然是屋主。

屋主古先生說,”住客搬走後屋主不出租了,尤其是車庫的房屋,出租後收不回來要賠錢,要上法庭,政府全部站在住客那邊。”

而支持AB1506法案的主要是租客團體及一些政府官員。該提案已提交州府房屋及社區發展委員會,預計將於三月底投票表決。

