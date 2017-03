千禧大樓傾斜沉降 業主聯會興訟告發展商（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山傾斜沉降的千禧大樓(Millennium Tower)業主聯會的律師週三宣布對發展商正式提出民事訴訟,要發展商承擔所有相關維修工作高達兩億元的費用,

本台記者週三走訪位於舊金山Mission 街301 號的千禧大樓時,看見行人走道有明顯的傾斜,並有沉降的跡象,地磚多處出現裂痕。

58層樓的千禧大樓建竣以來已經沉降了16吋,頂層也傾斜12吋,這裡的公寓單位平均售價是兩百萬。

自去年8月開始。已經有一些業主,甚至包括舊金山市府,已經對發展商Millennium Partners和發展商的創始人Christopher Jeffries等相關人士提出民事訴訟,在旁邊興建跨海灣交通中心的跨海灣聯合管理局(Transbay Joint Powers Authority)也被列為訴訟對象。

但只有代表1,200名業主的千禧大樓業主聯會才有權提出訴訟,要承建商支付所有維修費用。

代表業主聯會的律師Daniel Petrocelli說:”*除了要得到這棟大樓的全部維修費用,我們也希望這宗官司能警惕,這類事件不能再發生。”

發展商目前也面對其他的相關訴訟,當中有訴訟指控發展商知道大樓有傾斜的問題,卻沒有告知公寓買主。

發展商Millennium Partners已經表示,沒有向業主隱瞞大樓傾斜問題。

