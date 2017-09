倫敦再遭恐襲 地鐵車廂炸彈爆炸22人傷

By

英國倫敦週五再發生恐怖襲擊,西南部一列地鐵車廂爆炸,據報最少22人受傷,當中18人要送院,部分人面部燒傷,也有人在走避期間因人踩人弄傷手腳,警方相信是土製炸彈爆炸,首相文翠珊稍後主持國安會議商討對策。

當地傳媒報道,爆炸是由車廂內一個白色膠桶內的物料引起,裡面有相信是灰色、白色的電線。

事發在當地時間早上約8時,正值上班高峰期,車廂迫滿乘客,列車駛至倫敦西南部帕森斯格林(Parsons Green)地鐵站時,突然爆炸。

有目擊者表示,車廂出現火球,爆炸導致多人面部嚴重燒傷,乘客需要疏散。

當局派出災難應變隊伍及炸彈處理組到場處理,多名反恐警員在附近戒備,警方已定性事件為恐怖襲擊。

倫敦市長簡世德強烈譴責襲擊,指倫敦不會被恐怖主義嚇怕,甚至打敗。

