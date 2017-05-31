房租飆升無法負擔 阿拉米達縣露宿者人數激增（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

東灣阿拉米達（Alameda）縣兩年一次的調查發現，縣內的無家可歸人數在兩年內激增近四成。

東灣奧克蘭市（屋崙）捷運（BART）和繁忙交通在高架橋上穿梭行駛，橋下卻是另一番天地，州際880高速公路下，有許多無家可歸者搭造的帳篷和滿地的垃圾，這也就是阿拉米達縣中最多無家可歸者的生活環境。

縣政府在今年1月針對無家可歸人士做的人口普查發現，無家可歸人數從兩年前的4,040人，增加至5,629人。

當中近一半是在奧克蘭市，有近2,800人無家可歸，他們當中除了高架橋下的帳篷之外，也在車內、小巷中，或是空置的建築物內生活，當中只有三成能夠住進短期居住的庇護所中。

而在柏克萊市，有972人露宿街頭，在全縣14個城市中，有第二高的無家可歸人數。

高尚住宅區Piedmont市是全縣唯一一個沒有人露宿街頭的城市。

調查發現，這些無家可歸人士當中，有超過8成曾經在阿拉米達縣內有房子住，有不少是有工作的人，但是付不起房租，而必須露宿街頭。

而縣內日益增長的房租，也是導致許多人無家可歸的原因。

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