房租飆升無法負擔 阿拉米達縣露宿者人數激增（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣阿拉米達(Alameda)縣兩年一次的調查發現,縣內的無家可歸人數在兩年內激增近四成。

東灣奧克蘭市(屋崙)捷運(BART)和繁忙交通在高架橋上穿梭行駛,橋下卻是另一番天地,州際880高速公路下,有許多無家可歸者搭造的帳篷和滿地的垃圾,這也就是阿拉米達縣中最多無家可歸者的生活環境。

縣政府在今年1月針對無家可歸人士做的人口普查發現,無家可歸人數從兩年前的4,040人,增加至5,629人。

當中近一半是在奧克蘭市,有近2,800人無家可歸,他們當中除了高架橋下的帳篷之外,也在車內、小巷中,或是空置的建築物內生活,當中只有三成能夠住進短期居住的庇護所中。

而在柏克萊市,有972人露宿街頭,在全縣14個城市中,有第二高的無家可歸人數。

高尚住宅區Piedmont市是全縣唯一一個沒有人露宿街頭的城市。

調查發現,這些無家可歸人士當中,有超過8成曾經在阿拉米達縣內有房子住,有不少是有工作的人,但是付不起房租,而必須露宿街頭。

而縣內日益增長的房租,也是導致許多人無家可歸的原因。

