【KTSF】

南加州洛杉磯一名韓裔老婦,上週無緣無故在街上被人拳擊臉部受傷,警方表示,已拘捕懷疑涉案的一名露宿者。

被捕露宿者現年41歲,名叫Richard Colomo,他涉嫌觸犯毆打長者重罪被捕。

警方稱,疑犯並不認識受害人,警方仍在調查襲擊的動機。

事發於上週六下午,距離韓國埠警局僅一個街口。

受害人Mi Reum Song當時在街上步行,突然被一名男子拳擊臉部,導致她跌倒在地,頭部撼向行人道,她目前仍在康復中。

版權所有,不得轉載。