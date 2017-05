國安局擬擴大電子產品禁令 歐洲赴美航線也受禁

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦當局正考慮是否將乘客攜帶上飛機的電子產品禁令,進一步擴大至前來美國的歐洲航線。

消息透露,聯邦執法部門以及情報機關人員,正與航空業者開會,討論是否將乘客攜帶上飛機的電子產品禁令,進一步擴大至前來美國的歐洲航線。

會後的意見認為,大致上支持這個禁令擴大至所有在歐洲主要機場登機的乘客,即是說,日後在歐洲前來美國的乘客不可以攜帶大過手機的電子產品,要上飛機就要寄艙,預料國土安全部在未來幾個星期內會有公佈。

自從去年在索馬里一個航班上,一部手提電腦發生爆炸後,美國官員就開始評估,是否要額外加強防範措施,以確保飛行安全,尤其是特別關注到有部份機場的掃描儀器,可能不能探測到爆炸品,以及伊斯蘭國戰士離開敘利亞和伊拉克後又返回西歐,然後憑藉歐洲毋需簽證的護照入境美國。

根據現行的禁令,來自中東和北非8個國家10個機場的乘客,不可以攜帶體積比手機大的電子產品上飛機。

更多新聞:

女子報稱乘聯合航空被拒上廁所 要用杯子小便

西南航空客機兩男揮拳打鬥 一人被捕(視頻)

精神航空取消數百航班 乘客機場鼓譟鬧事(視頻)

航空公司如延誤托運行李 乘客有權起訴(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。