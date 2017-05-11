國安局擬擴大電子產品禁令 歐洲赴美航線也受禁

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦當局正考慮是否將乘客攜帶上飛機的電子產品禁令，進一步擴大至前來美國的歐洲航線。

消息透露，聯邦執法部門以及情報機關人員，正與航空業者開會，討論是否將乘客攜帶上飛機的電子產品禁令，進一步擴大至前來美國的歐洲航線。

會後的意見認為，大致上支持這個禁令擴大至所有在歐洲主要機場登機的乘客，即是說，日後在歐洲前來美國的乘客不可以攜帶大過手機的電子產品，要上飛機就要寄艙，預料國土安全部在未來幾個星期內會有公佈。

自從去年在索馬里一個航班上，一部手提電腦發生爆炸後，美國官員就開始評估，是否要額外加強防範措施，以確保飛行安全，尤其是特別關注到有部份機場的掃描儀器，可能不能探測到爆炸品，以及伊斯蘭國戰士離開敘利亞和伊拉克後又返回西歐，然後憑藉歐洲毋需簽證的護照入境美國。

根據現行的禁令，來自中東和北非8個國家10個機場的乘客，不可以攜帶體積比手機大的電子產品上飛機。

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