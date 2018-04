43歲的博塞特在特朗普政府負責網絡安全事務,不時為特朗普總統的政策護航,深受特朗普信任。

白宮發言人公布他辭職的消息,但沒有交代原因。

特朗普感謝他保護國家,免受恐怖分子及網絡攻擊的威脅,以及應付自然災害。

有官員指,博塞特是因應新任國家安全顧問博爾頓要求辭職。

