佛利蒙市成全美最安全城市 警民如何合作防罪案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區第4大城市,東灣的佛利蒙市(Fremont),目前被評為全美最安全的大城市之一,而該市的警民是如何防止罪案發生呢?

這裡是佛利蒙市Glenmoor Garden社區,Athena住在這裡,她家對面是一個社區公園,經常有居民到這裡參加各種活動或散步休息,她說因為家與公園太近,也容易被人盯上,有一次他們全家外出旅行超過一星期,有匪徒企圖入屋盜竊,幸好房屋裝有監控防盜系統,匪徒沒能得逞。

Athena說:”他們試過想從房屋側邊推門入屋,這樣報警器就響了,警察來了,我們報警系統的公司也有打電話給我們,所以幸好有報警系統,匪徒進不去,之後家裡前後及側邊都裝了監控錄影就比較安全。”

Athena家的門鈴也有監控鏡頭,房門上還有告示說,房屋有監控防盜系統。

佛利蒙市警方表示,該市大部分居民和商戶都裝有監控鏡頭,過去兩年不僅零兇殺案,2015年的暴力犯罪也比1995年時下降72%,盜竊案則下降了41%。

警方表示,如果居民將自家的監控系統登記加入警方的監控系統中,當局就會免費發放一個告示牌放在該社區 ,以證明有警民合作關係。

佛利蒙市有23萬居民,大部分是印度裔及其他亞裔,警方表示,到佛利蒙市盜竊的匪徒,一般來自周邊其它城市,因此當局有在11個主要路口安裝了車牌自動記錄儀,以便追踪犯罪分子。

Athena說,佛利蒙市除了偶爾發生搶劫案或盜竊案,總體還算比較安全。

Athena說:”其實都相當安全,你會見到晚上都有很多人在這裡散步,所以算是相當安全,只是擔心有人入屋爆竊。”

Athena的社區每年還會舉辦兩次警民會議,為雙方提供交流及溝通機會,協力維護社區治安。

