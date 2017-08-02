佛利蒙市成全美最安全城市 警民如何合作防罪案（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

灣區第4大城市，東灣的佛利蒙市（Fremont），目前被評為全美最安全的大城市之一，而該市的警民是如何防止罪案發生呢？

這裡是佛利蒙市Glenmoor Garden社區，Athena住在這裡，她家對面是一個社區公園，經常有居民到這裡參加各種活動或散步休息，她說因為家與公園太近，也容易被人盯上，有一次他們全家外出旅行超過一星期，有匪徒企圖入屋盜竊，幸好房屋裝有監控防盜系統，匪徒沒能得逞。

Athena說：”他們試過想從房屋側邊推門入屋，這樣報警器就響了，警察來了，我們報警系統的公司也有打電話給我們，所以幸好有報警系統，匪徒進不去，之後家裡前後及側邊都裝了監控錄影就比較安全。”

Athena家的門鈴也有監控鏡頭，房門上還有告示說，房屋有監控防盜系統。

佛利蒙市警方表示，該市大部分居民和商戶都裝有監控鏡頭，過去兩年不僅零兇殺案，2015年的暴力犯罪也比1995年時下降72%，盜竊案則下降了41%。

警方表示，如果居民將自家的監控系統登記加入警方的監控系統中，當局就會免費發放一個告示牌放在該社區 ，以證明有警民合作關係。

佛利蒙市有23萬居民，大部分是印度裔及其他亞裔，警方表示，到佛利蒙市盜竊的匪徒，一般來自周邊其它城市，因此當局有在11個主要路口安裝了車牌自動記錄儀，以便追踪犯罪分子。

Athena說，佛利蒙市除了偶爾發生搶劫案或盜竊案，總體還算比較安全。

Athena說：”其實都相當安全，你會見到晚上都有很多人在這裡散步，所以算是相當安全，只是擔心有人入屋爆竊。”

Athena的社區每年還會舉辦兩次警民會議，為雙方提供交流及溝通機會，協力維護社區治安。

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