舊金山提出Home SF計劃幫助中低收入階層（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市議員湯凱蒂今天宣布她提出的Home SF計劃,希望能為市內中低階層人士提供更多可負擔房屋。

湯凱蒂說,”情人節這天,我想確保本市人人都感到愛與包容,要體現這一點,我們要讓居者有其屋,人人安居樂業,養兒育女。”

舊金山市議員湯凱蒂與Home SF計劃支持者在市府大樓前集會,表示會繼續增加新建公寓的可負擔單位的比例,她說,”*至少三成是可負擔房屋給中產階層,並鼓勵房屋開發項目有家庭單位,也就是有四成是兩房或以上的單位,這很重要,讓人在這裡生活壯大家庭。”

Home SF計劃主張與開發商及社區合作,並有獎勵計劃,鼓勵房地產商在新建房屋中提供更多可負擔房屋給中低收入人士或家庭,從而增加六千至八千個可負擔房屋單位。

市長李孟賢計劃到2020年興建三萬個新屋單位,”如今因大家的努力與合作,已有17,100個住屋新單位建成,當中36%是可負擔單位給中低收入 ,我們要堅持下去,仍需努力。”

