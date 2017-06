美國房價續升未見頂 待售屋數量急跌8.4%

By

最新報告顯示,想置業的美國民眾面對的壓力越來越大,除了市場上待售屋不多外,房價也持續上升,到達很多人難以負擔的水平。

全美房地產經紀協會公布的5月份銷情報告顯示,目前的房市完全未能滿足民眾置業的需求,5月共有562萬宗成交個案,較去年上升1.1%,而目前的待售屋只有196萬幢,在過去12個月急跌8.4%。

按年計,待售屋在過去24個月持續下滑,房屋上市放售後,大致只需27天便找到買家,為協會自2011年開始追蹤有關數字以來,錄得最短的日數。

市場待售屋短缺,導致房價不斷飆升,升幅已較薪酬升幅多一倍,全美中位房價較一年前上升5.8%至252,800元。

全美房地產經紀協會首席經濟師Lawrence Yun稱,在眾多都會地區,”短缺”這個形容詞已無法反映真實狀況,有些市場用”房市危機”來形容其實更貼切,當中包括舊金山、聖荷西、西雅圖等城市。

