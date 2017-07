By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山樓價高眾所周知,不過有報導指,目前還有一個社區可以買到較便宜的房屋,究竟是哪一區?

灣景區(Bayview District)一間三房單位,面積有1,000平方呎,還有一個後園,標價大約是60萬元,低過目前市內樓價中位數120萬元差不多一半。

有房地產經紀人表示,灣景區10年前給人的印象都是治安差,高罪案率,不宜出門的社區,但是近年來逐漸改變,沒有降低民眾前來買屋的意願。

經紀說,其中一幢房屋放盤12天,已有3個買家表示有興趣。

統計數字指出,對比過去7年,灣景區的樓價中位數升了超過一半,現在中位數是75萬元,原因是離公路接近,較易接駁南灣矽谷交通,另外今年有更多高檔餐廳在該區開張。

經紀預料未來十幾年,該區的樓價會繼續升,而且相信比市中心的房屋有更多上升空間,並是投資的好機會。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。