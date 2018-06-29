灣區5月樓價續升 聖荷西按年升幅最高（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

灣區房產市場持續熾熱，5月的樓價和租金都上升，當中南灣聖荷西樓價按年升幅更高達兩成半，是35個都會區中最高。

灣區買樓貴租屋也貴，房產數據網Zillow公布全國35個都會區5月的房屋數據，當中顯示南灣聖荷西樓價升幅最驚人，按年計升兩成半，樓價中位數達126萬，升幅比僅隨其後的拉斯維加斯和西雅圖足足高出超過十個百分點。

舊金山樓價中位數也升至將近95萬，按年升一成一。

租金方面，舊金山和聖荷西也是進行調查的都會區當中最貴，中位數分別達3,398和3,500元，調整幅度由去年錄得按年下跌，轉為今年按年升1.8%，不過相對其他都會區，升幅算是溫和。

Zillow又公布5月的按揭息率數據介乎4.28至4.51厘，是2013年初以來最高。

Zillow分析認為，除高息令入場門檻提高，貴租也變相令儲首期比以往更難，即使一些地區的租金升幅較溫和，但往往這些地區樓價已升了許多，對許多人來說要上車已開始變得越來越遙不可及。

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