【KTSF】

連鎖家居建材店Home Depot計劃於本週三在全加州範圍內開展大規模招聘活動。

招聘活動從週三下午4點到晚上9點,此次招聘計劃是打算在全加州增聘280名夜班貨運工人,以支援繁忙時期的工作。

有興趣的人士可在週三下午的3點至7點,去到附近的Home Depot商店進行應聘。

