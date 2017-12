By

【KTSF】

南灣Los Gatos市週三凌晨發生一宗入屋搶劫案,當局正追捕5名疑犯。

聖他克拉縣(Santa Clara)縣警指,週三凌晨約4點,在Redberry Drive與Bainter大道交界附近的一棟民居遭到入室搶劫。

屋內有至少一人受傷,傷者已接受治療,警方暫未透露傷者情況。

警方指,案件中有5名疑犯,包括4名男子與一名女子,年齡介乎20至30歲,據報疑犯均為拉美裔。

警方目前仍在現場調查案件

版權所有,不得轉載。