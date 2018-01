By

【KTSF】

大型連鎖時裝店H&M因為用上一名非洲裔男童模特兒賣廣告,當中他穿上一件印上”Coolest monkey in the jungle”(森林中最酷的猴子)句字的上衣,結果招來非議,H&M已為事件公開道歉,並移走有問題的廣告照。

這張廣告照在社交媒體遭到網民廣泛批評,指稱廣告的影象涉及種族歧視。

英國公黨議員Kate Osamor發推文稱,她對該張照片感到震驚,並質問H&M,究竟”他們認為這張照片是否恰當代表非洲裔男童?”

H&M表示,已把該張照片移走,同時對所有感到冒犯的人真誠道歉。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。