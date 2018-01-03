香港退休警司朱經緯涉警棍襲擊市民 判囚3個月

香港退休警司朱經緯3年前佔領期間以警棍襲擊市民，襲擊致造成身體傷害罪名成立，主任裁判官判刑指，考慮到佔領期間，朱經緯承受巨大壓力，但案情嚴重，不可判緩刑，判社會服務令亦未能反映罪責，所以判囚3個月。朱經緯獲准保釋等候上訴，離開法院時沒有回應提問。

已還押15天的朱經緯，早上8時離開荔枝角收押所，由囚車押送到東區裁判法院應訊，判刑後他獲准以5萬元保釋等候上訴，家人及舊同事陪伴他步出法院。

在庭上聽到判監3個月時，他沒太大反應，離開時全程沒有回應提問，舊同事一直在旁護送。

主任裁判官錢禮判刑時稱，求情信高度讚揚朱經緯對警隊及社會的貢獻，但案情嚴重，不可以判緩刑。事發在2014年11月，朱經緯用警棍襲擊市民鄭仲恆，被裁定「襲擊致造成身體傷害」罪名成立。

錢禮表示案發時警員需長時間執勤，被告及其他警員一樣承受壓力，雖然事件沒有對鄭仲恆造成永久損傷，但認為鄭仲恆當時只是一個途人，沒有手持武器，亦沒有對警察帶有敵意。

雖然警棍並非最致命工具，但亦會對人造成嚴重傷害。裁判官指即使被告有壓力，亦不是襲擊途人的合理辯解，判社會服務令不能夠反映罪責。

她以監禁四個月作量刑起點，考慮到朱經緯於佔領期間承受巨大壓力、沒有案底、曾經服務警隊及社會，加上已退休，重犯機會近乎零，故減刑一個月，判監3個月。

主任裁判官錢禮指，警員的職責是防止罪案發生，如果執行職務時犯法，是嚴重情況，認為判刑要有阻嚇性，以免警員作出類似行為，維持公眾對警隊的信心。

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