香港退休警司朱經緯涉警棍襲擊市民 判囚3個月

香港退休警司朱經緯3年前佔領期間以警棍襲擊市民,襲擊致造成身體傷害罪名成立,主任裁判官判刑指,考慮到佔領期間,朱經緯承受巨大壓力,但案情嚴重,不可判緩刑,判社會服務令亦未能反映罪責,所以判囚3個月。朱經緯獲准保釋等候上訴,離開法院時沒有回應提問。

已還押15天的朱經緯,早上8時離開荔枝角收押所,由囚車押送到東區裁判法院應訊,判刑後他獲准以5萬元保釋等候上訴,家人及舊同事陪伴他步出法院。

在庭上聽到判監3個月時,他沒太大反應,離開時全程沒有回應提問,舊同事一直在旁護送。

主任裁判官錢禮判刑時稱,求情信高度讚揚朱經緯對警隊及社會的貢獻,但案情嚴重,不可以判緩刑。事發在2014年11月,朱經緯用警棍襲擊市民鄭仲恆,被裁定「襲擊致造成身體傷害」罪名成立。

錢禮表示案發時警員需長時間執勤,被告及其他警員一樣承受壓力,雖然事件沒有對鄭仲恆造成永久損傷,但認為鄭仲恆當時只是一個途人,沒有手持武器,亦沒有對警察帶有敵意。

雖然警棍並非最致命工具,但亦會對人造成嚴重傷害。裁判官指即使被告有壓力,亦不是襲擊途人的合理辯解,判社會服務令不能夠反映罪責。

她以監禁四個月作量刑起點,考慮到朱經緯於佔領期間承受巨大壓力、沒有案底、曾經服務警隊及社會,加上已退休,重犯機會近乎零,故減刑一個月,判監3個月。

主任裁判官錢禮指,警員的職責是防止罪案發生,如果執行職務時犯法,是嚴重情況,認為判刑要有阻嚇性,以免警員作出類似行為,維持公眾對警隊的信心。

