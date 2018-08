香港入境處破假結婚集團拘捕86人（視頻）

By

香港入境處搗破假結婚集團,拘捕86人,相信集團曾安排至少66宗假結婚,涉及超過500萬元人民幣。

行動中檢獲的證物,包括電話和電腦,當中有大量身份證、雙程證及回鄉證等影像檔案。

入境處指犯罪集團除了在報章登廣告徵婚,亦有透過社交媒體及手機通訊程式賣廣告,聲稱可以”搵快錢”,無需工作經驗,會有專人安排文件,陪他們返內地辦理假結婚手續,取得結婚證明書後,再協助該內地人辦理單程證。

入境處指集團主要招募年輕人,最初會以8至10萬港元利誘他們與內地人假結婚,但他們最後一般只會得到7,000至2萬元。

入境處指有參與假結婚的港人誤以為簽了中介人安排的婚前協議書,可以免除離婚的責任,但這些協議書未必有全面法律保障,有個案曾經有內地人取得單程證後失蹤了,這些香港人想辦離婚都沒辦法。

入境處相信犯罪集團已經瓦解,共拘捕86人,其中9人被判監11至18個月,另外有14人包括3名集團主腦,正等候判刑。

