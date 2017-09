香港教育副局長長子跳樓亡 教育大學校園現冒犯大字報

By

香港教育局副局長蔡若蓮的兒子墮樓身亡,教育大學校園內一度出現冒犯性大字報,香港行政長官林鄭月娥發表聲明強烈譴責。

教育大學校長張仁良批評做法完全超越人性道德的底線,他感到痛心及內疚,若證實張貼標語的兩人是學生,會依程序處理。校董會主席馬時亨則叫香港人反省,是否想這兩人當上子女的老師。

標語於星期四下午5時出現在教育大學民主牆上,即晚已經拆走,教育大學校長張仁良作出最嚴厲譴責。

校方翻看了閉路電視,初步發現是兩名男生所貼。

教育大學校董會主席馬時亨表示,教大會追查始末、追究到底,又叫香港人反省,是否想這兩人當上子女的教師。

教育大學的學生行為守則列明學生在學期間,需要謹言慎行、維護學校聲譽等,如果違反,校方可向學生發出「行為失當警告」,或交由「學生紀律委員會」處理。

如果紀律委員會主席認為表面證據成立,就會安排聆訊,可以行使的處分有8項,包括譴責信、罰款最多 5,000 元、大學服務令,以至開除學籍或撤銷學位等。

