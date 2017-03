梁振英當選政協副主席 首位在任特首身兼國家領導人

By

【i-CABLE】

在北京,全國政協大會閉幕,香港行政長官梁振英當選全國政協副主席,是首位任內身兼國家領導人的特區首長。

全國政協大會閉幕,首項議程是增補一名副主席,候選人只有一人。出席的2,101人,以2,066票贊成、13票反對、16票棄權,通過梁振英當選。

晉身國家領導人,梁振英先向全體政協委員鞠躬,然後正式坐上第一排最側邊位置,座位較一眾常委更前。梁振英當選的贊成票,較二零零五年董建華當選時多了一票,反對票則少了8票。

開完會之後,國家主席習近平走向梁振英,與他握手。兩人交談了40多秒,隨後是總理李克強,以及張德江、劉雲山、王岐山、張高麗等一眾政治局常委。政協主席俞正聲也主動走近道賀。另一位政協副主席董建華拍一拍梁振英肩膊,以示鼓勵。

今次是首次有現任特首同時兼任政協副主席,兩位前特首、香港的董建華和澳門的何厚鏵,也是在卸任後才擔任全國政協副主席。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。