【i-CABLE】

香港候任行政長官林鄭月娥週一落區接觸市民,沿途不斷有人與她合照,有市民就要求她堅持兩制,真正為香港人做事。

林鄭月娥旋風式落區,3小時走遍港九新界五區,第一站是午飯時間落中環,她下午轉到荃灣,第三站是沙田,繼續與市民揮手及打招呼,全程有大批新聞處及保安人員隨行。

她去到觀塘裕民坊時,有市民要求她堅持兩制。最後一站是紅磡,市民排隊與她影相。

她選擇了黃埔海濱長廊作為這次短暫落區的終站,她指當年任職發展局時美化維港兩岸的工作意義重大,希望在未來數年特首任期內能接通全港的海濱長廊。

她又指政府架構有重組空間,但上任前不會改變三司十三局的架構,未來施政會爭取以理服人,盼落區接觸巿民能使施政更貼近民意。

