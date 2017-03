By

【i-CABLE】

香港行政長官選舉三位候選人首次同台辯論,在七間電子傳媒合辦的辯論上,三人互相質問。曾俊華攻擊林鄭月娥會撕裂香港,林鄭月娥就指曾俊華削減部門資源,胡國興就批評兩位前司長互相推卸責任。

在七大傳媒的論壇,三位候選人第一次正面交鋒,曾俊華率先向林鄭月娥開火。而第二個火頭,是林鄭月娥回答一條觀眾提問時,作出的一個承諾而起。一個曾經是特區第二把交椅,一個曾經是第三把交椅,互相追究以前的責任。

胡國興就整晚比較被動,更一度叫錯對手的名字,到胡國興的主場時間。下一場辯論會是3月19日。

更多新聞:

張德江發表人大工作報告 表明中央反對港獨立場堅定(視頻)

張德江表明中央有權過問特首選舉 籲香港勿”泛政治化”

曾俊華胡國興林鄭入閘角逐香港特首 葉劉不夠票(視頻)

林鄭交579個選委提名 獲確認參選特首(視頻)

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。