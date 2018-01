愛滋病帶菌者涉迷姦15人 被重判入獄30年

By

【KTSF】

中半島Pacifica市一名愛滋病帶菌者被指在8年間迷姦15人,週四被判處入獄30年。

33歲男子Joseph Paul Courtney被控14項性侵犯重罪,當中包括強行雞姦及雞姦失去知覺的受害人等,當中6項控罪涉及暴力,被告早前對控罪提出不抗辯。

被告是愛滋病帶菌者,他承認在犯案時,早已知道自己是帶菌者。

至少其中一名受害人之後也成為愛滋病帶菌者,但法庭沒有要求控方證明被告是傳播病菌的人。

被告需要在州監獄至少服刑24年,才合資格申請假釋。

控方稱,雖然受害人與被告同意發生性行為,但被告卻向他們提供迷姦藥和其他毒品,然後在他們失去知覺時雞姦他們,甚至邀請其他男子參與。

案發過程有些被拍攝下來,被告更曾向受害人展示這些片段。

在審訊中,辯方律師稱,受害人是自願發生性行為,也知道將會吸食毒品,不過受害人稱,他們被弄至失去知覺。

