受零售業裁員拖累 美國3月職位增長急跌

【KTSF張麗月報導】

由於零售業捲起裁員風潮,拖累3月份的職位增長大失所望,目前全美的招聘速度是10個月來最慢。

勞工部發表最新的就業報告顯示,全國創造職位的數目3月份有9.8萬份,比預期少一半有多,主要因為零售業受到網購衝擊,令許多實體店關門,以致零售業在3月份流失3萬個職位。

單在過去半年,零售業約共裁減近9萬個職位,好像專門賣鞋子的Payless就已經申請破產保護,甚至Ralph Lauren也計劃裁員,兼且關閉紐約市第五大道的旗艦Polo店,預計因此可以節省超過1億元。

有投資策略專家表示,零售股現是表現不穩定,但消費信心仍然強勁,因此市場仍然捉摸消費者的購物方向。

3月份職位有增加的行業包括金融和醫療健保,尤其是醫院和門診服務,其他行業包括建築、運輸、貿易,製造業和政府工等就無大改變。

數據又指出,1月和2月份創造的職位總數經過修訂之後,比先前公佈的合共減少3.8萬份。

全國平均失業率就跌至10年來最低,由4.7%降至4.5%,工人平均時薪過去一年就增長2.7%。

