受零售業裁員拖累 美國3月職位增長急跌

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【KTSF張麗月報導】

由於零售業捲起裁員風潮，拖累3月份的職位增長大失所望，目前全美的招聘速度是10個月來最慢。

勞工部發表最新的就業報告顯示，全國創造職位的數目3月份有9.8萬份，比預期少一半有多，主要因為零售業受到網購衝擊，令許多實體店關門，以致零售業在3月份流失3萬個職位。

單在過去半年，零售業約共裁減近9萬個職位，好像專門賣鞋子的Payless就已經申請破產保護，甚至Ralph Lauren也計劃裁員，兼且關閉紐約市第五大道的旗艦Polo店，預計因此可以節省超過1億元。

有投資策略專家表示，零售股現是表現不穩定，但消費信心仍然強勁，因此市場仍然捉摸消費者的購物方向。

3月份職位有增加的行業包括金融和醫療健保，尤其是醫院和門診服務，其他行業包括建築、運輸、貿易，製造業和政府工等就無大改變。

數據又指出，1月和2月份創造的職位總數經過修訂之後，比先前公佈的合共減少3.8萬份。

全國平均失業率就跌至10年來最低，由4.7%降至4.5%，工人平均時薪過去一年就增長2.7%。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

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