Comey革職越描越黑 又爆出錄音疑雲

【KTSF】

特朗普發推文表示,希望James Comey與他之間的談話並無錄音可向媒體洩漏。這個推文疑似威嚇Comey,引來輿論的熱議。

有消息說,國會參議院情報委員會正設法要特朗普交代。若有談話錄音就要將材料交出來,以便澄清他倆人之間,對涉俄事件調查當中的重重疑點。但前提是的確有錄音。

白宮拒絕回答記者的追問,只強調特朗普的推文不構成威嚇。

有前白宮律師指出,如果是特朗普一方錄音,他就必須保留那些錄音材料。有關的調查人員有權發傳票,要白宮交出來。

特朗普致Comey的革職信有提到Comey三次向他表示,他並未受查。特朗普昨天接受NBC新聞訪問時也證實其中一次是在晚宴中提及。兩次在電話中提及。Comey未革職前,正在領導調查特朗普是否涉嫌串通俄羅斯黑侵美國大選,令他勝出。

特朗普在訪問中說,有無正副司法部長的建議,他都早就想炒Comey。他並透露有意將Comey革職時,有想到涉俄事件的調查。特朗普在訪問中也數落Comey。特朗普形容Comey是表演家和要拿彩。

由於Comey革職事件越描越黑,白宮飽受批評。特朗普歸咎媒體炒作。因此威脅說,要取消每天的新聞發佈會。

