Hillsborough豪宅被偷郵件 警緝金髮女子（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島豪宅區Hillsborough最近的盜竊郵件案件數字增加,警方發布閉路電視,拍攝到涉案女子的片段。

警方表示,週一收到盜竊報告,案發現場是Hillsborough北面Downey Way 兩棟民宅,其中一棟住宅的閉路電視拍到案發經過。

涉案匪徒是一名金髮女子,可能是白人或者是拉美裔,警方表示,最近當地盜竊郵件報案數字上升。

另外,Hillsborough警方也在他們的臉書社交網頁,發布另一段閉路電視片段,週一清晨3點多,兩個白人男人在Summit Drive 2400號路段一棟住宅,進入兩輛沒有上鎖的汽車,並且在車裡搜尋財物。

警方表示,事件中沒有財物損失,可是警方呼籲居民鎖好汽車,並且不要把財物留在汽車裡,警方也呼籲居民提供汽車盜竊案以及郵件盜竊案的線索,協助警方破案。

Hillsborough警方電話是(650) 375-7470。

