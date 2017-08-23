Hillsborough豪宅被偷郵件 警緝金髮女子（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

中半島豪宅區Hillsborough最近的盜竊郵件案件數字增加，警方發布閉路電視，拍攝到涉案女子的片段。

警方表示，週一收到盜竊報告，案發現場是Hillsborough北面Downey Way 兩棟民宅，其中一棟住宅的閉路電視拍到案發經過。

涉案匪徒是一名金髮女子，可能是白人或者是拉美裔，警方表示，最近當地盜竊郵件報案數字上升。

另外，Hillsborough警方也在他們的臉書社交網頁，發布另一段閉路電視片段，週一清晨3點多，兩個白人男人在Summit Drive 2400號路段一棟住宅，進入兩輛沒有上鎖的汽車，並且在車裡搜尋財物。

警方表示，事件中沒有財物損失，可是警方呼籲居民鎖好汽車，並且不要把財物留在汽車裡，警方也呼籲居民提供汽車盜竊案以及郵件盜竊案的線索，協助警方破案。

Hillsborough警方電話是(650) 375-7470。

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