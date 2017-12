By

【KTSF】

警方上週五拘捕一名亞裔男子,懷疑他與22年前Hillsborough市一宗綁架案有關。

被捕的男子是68歲的南加州居民Kevin Lin,根據警方週日晚公佈的消息,Hillsborough警方根據國務院提供的情報,對疑犯進行調查,並在上週五拘捕疑犯。

目前疑犯收押在聖馬刁(San Mateo)縣監獄,保釋金額為500萬元。

警方表示,Lin懷疑與一宗1995年9歲女童的綁架案有關,涉案綁匪共有3人,他們綁架一名女童,並向女童家人勒索80萬元。

當時綁匪發現女童的父母身處台灣後,放棄綁架計劃,警方隨後在舊金山國際機場附近一間酒店發現女童,當時女童並無受傷。

其中一名綁匪早前就事件被控綁架罪,但審判無效。

