【KTSF】

週日下午一名行山者在Marin縣的Tamalpais山行山時,被一條響尾蛇咬傷。

根據加州公路巡警(CHP)的消息,週日下午Marin縣消防局到達現場,並發現行山者被響尾蛇咬到幾個傷口。

在下午2點15分,CHP派出直升機到現場將傷者送往醫院治療,至週日下午5點,傷者情況穩定,

當局指出,當天氣和暖時,響尾蛇就會外出活動,呼籲登山人士行山時,小心響尾蛇出沒,危急情況打911報警。

