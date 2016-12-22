為杜絕違例泊車 灣區捷運明年調高罰款額

【KTSF 陳令楠報導】
為了遏止民眾在捷運站停車場違例泊車的情況，灣區捷運（BART）將調高違例泊車的罰款。
自明年1月2號起，汽車泊在日租車位而不繳付泊車費的罰款，將由現時的35元加至55元，而違例泊在需要泊車許可證車位的罰金，由目前的40元上調至75元。
灣區捷運發言人稱，此舉是為了保護已購買泊車許可證人士的權利。
發言人稱，以前有市民認為，交違例泊車罰款比繳付過橋費和舊金山的泊車費更划算。
灣區捷運站目前有大約47,000個泊車位，其中12,000個為要申請許可證才可以停車的日租或月租車位。
每個捷運站的泊車費會因應供求情況而有所不同，最便宜的泊車月票是84元，多數的月票價格是105元，車位需求最大的West Oakland站收費最貴，月票要220.50元。
今年，灣區捷運亦曾上調部分捷運站的泊車費，據報導，灣區捷運每半年就會評估一次泊車費。
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