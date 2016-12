為杜絕違例泊車 灣區捷運明年調高罰款額

By

為了遏止民眾在捷運站停車場違例泊車的情況,灣區捷運(BART)將調高違例泊車的罰款。

自明年1月2號起,汽車泊在日租車位而不繳付泊車費的罰款,將由現時的35元加至55元,而違例泊在需要泊車許可證車位的罰金,由目前的40元上調至75元。

灣區捷運發言人稱,此舉是為了保護已購買泊車許可證人士的權利。

發言人稱,以前有市民認為,交違例泊車罰款比繳付過橋費和舊金山的泊車費更划算。

灣區捷運站目前有大約47,000個泊車位,其中12,000個為要申請許可證才可以停車的日租或月租車位。

每個捷運站的泊車費會因應供求情況而有所不同,最便宜的泊車月票是84元,多數的月票價格是105元,車位需求最大的West Oakland站收費最貴,月票要220.50元。

今年,灣區捷運亦曾上調部分捷運站的泊車費,據報導,灣區捷運每半年就會評估一次泊車費。

