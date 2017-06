灣區週日多地打破高溫紀錄 酷熱天氣料持續至週四

By

灣區週日受到熱浪侵襲,有9個城市和地點打破高溫紀錄,預料酷熱天氣持續至本週四。

在San Rafael市,氣溫升至華氏105度,打破1962年創下的華氏98度紀錄。

在南灣山景城的Moffett Field ,氣溫升至華氏100度,打破1993年創下的華氏95度的舊紀錄。

在東灣Livermore市,週日升至華氏106度,打破1918年創下的華氏105度紀錄。

在北灣Kentfield,週日的氣溫為華氏103度,較1945年的紀錄高一度。

東灣Richmond市的氣溫為華氏92度,較1957年的華氏85度舊紀錄高。

在舊金山,週日的氣溫為華氏88度,打破1993年創下的華氏86度的紀錄。

在舊金山國際機場,氣溫升至華氏97度,打破1981年創下的華氏88度紀錄。

在奧克蘭國際機場,氣溫升至華氏97度,打破1962年創下的93度紀錄。

在南灣聖荷西市,氣溫升至華氏103度,打破1945年創下的華氏99度紀錄。

國家氣象局估計灣區本週酷熱天氣會持續,並已發出酷熱天氣警告,持續至週四晚。

內陸地區最高氣溫預料會超過華氏100度,當局呼籲民眾在酷熱天氣下,大家要飲大量的開水,以及盡量避免長時間逗留室外,應留在有冷氣的室內,也謹記不要將小孩及寵物獨留在車內。

為應對熱浪侵襲,北灣Santa Rosa及南灣聖荷西市都開放有冷氣供應的避暑中心,讓市民入內乘涼。

