【KTSF 黃恩光報導】

灣區這幾天炎熱,預測週四南灣、東灣內陸地區,以及北灣仍然會很熱,高溫加上一股潮濕氣流,週三晚午夜時分可能有雷暴。

國家氣象局呼籲居民提防中暑,要喝大量開水和避免戶外活動。

灣區週三晚11點過後,有兩成機會出現雷暴,至於內陸城市例如東灣Concord市和Livermore市,週四有一成機會發生雷暴,週四過後氣溫將稍微回落,而沿海城市會大風。

