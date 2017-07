山景城舉辦第三屆高科技展 華人公司也參加（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

中半島山景城(Mountain View)市府及商會共同舉辦第三屆高科技展,讓市民能夠了解本地的科技公司都有哪些產品。

科技展在Mountain Veiw市府廣場舉行,從3年前只有13個廠商參與,每年倍數成長,今年共有42間科技公司參加,包括Google,讓民眾體驗虛擬實境眼鏡,另外還有熱門求職網站LinkedIn,以及更多的初創公司。

像是號稱全球第一個能夠偵測嬰兒睡眠呼吸的監視器,單輪電動滑板在現場亦吸引到很多人,這家公司才成立三年,相較於娛樂用的滑板,這款是主打通勤使用。

Hoverboard執行長Robert Bigler說:”我們產品主要是交通工具,用於通勤,去搭火車或從火車站去上班,以交通為主。”

華人公司也參加,包括成長速度相當快的中國太庫孵化器。



太庫孵化器發言人劉湘說:”我們就是想以速度來,再加上我們在國內的工業園區,我們跟華夏幸福是戰略夥伴,在國內華夏幸福有很多工業園區,就會幫助這些創新企業,更好在中國落地進入中國市場。”

目前有超過上百家的科技公司選擇在山景城落戶,當然最著名的就是Google,究竟山景城有甚麼獨特之處?

山景城商會主席Tony Siress說:山景城已經成了創新中心,這要追朔到NASA、Intel這些老科技公司,在這裡成立基地,這裡也方便來往北灣東灣南灣。”

山景城高中生James Doherty花了3個月時間發明的機器人,命中率百發百中。



Doherty說:”我們的機器人撿球入籃,贏了舊金山分區冠軍,將參加休斯頓的全國錦標賽。”

科技為世界帶來巨大的改變影響,主辦單位認為,應該讓該市的居民看到最新的科技。

版權所有,不得轉載。