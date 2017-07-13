山景城舉辦第三屆高科技展 華人公司也參加（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中半島山景城（Mountain View）市府及商會共同舉辦第三屆高科技展，讓市民能夠了解本地的科技公司都有哪些產品。

科技展在Mountain Veiw市府廣場舉行，從3年前只有13個廠商參與，每年倍數成長，今年共有42間科技公司參加，包括Google，讓民眾體驗虛擬實境眼鏡，另外還有熱門求職網站LinkedIn，以及更多的初創公司。

像是號稱全球第一個能夠偵測嬰兒睡眠呼吸的監視器，單輪電動滑板在現場亦吸引到很多人，這家公司才成立三年，相較於娛樂用的滑板，這款是主打通勤使用。

Hoverboard執行長Robert Bigler說：”我們產品主要是交通工具，用於通勤，去搭火車或從火車站去上班，以交通為主。”

華人公司也參加，包括成長速度相當快的中國太庫孵化器。



太庫孵化器發言人劉湘說：”我們就是想以速度來，再加上我們在國內的工業園區，我們跟華夏幸福是戰略夥伴，在國內華夏幸福有很多工業園區，就會幫助這些創新企業，更好在中國落地進入中國市場。”

目前有超過上百家的科技公司選擇在山景城落戶，當然最著名的就是Google，究竟山景城有甚麼獨特之處？

山景城商會主席Tony Siress說：山景城已經成了創新中心，這要追朔到NASA、Intel這些老科技公司，在這裡成立基地，這裡也方便來往北灣東灣南灣。”

山景城高中生James Doherty花了3個月時間發明的機器人，命中率百發百中。



Doherty說：”我們的機器人撿球入籃，贏了舊金山分區冠軍，將參加休斯頓的全國錦標賽。”

科技為世界帶來巨大的改變影響，主辦單位認為，應該讓該市的居民看到最新的科技。

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