高科技公司擔心修改H1B簽證

【KTSF 劉開平報導】

川普發佈禁止七個穆斯林國家公民,進入美國的行政命令後,多家高科技公司表示,擔心新政策會影響他們的員工,更擔心川普計劃修改H-1B簽證的規定,未來從世界各地聘請人才將會更加困難。

蘋果總裁Tim Cook表示,他反對川普的行政命令Cook並發表聲明指出”如果沒有移民,就不會有蘋果公司,讓我們以目前的方法繼續成長並不斷創新”。他還說”我們的員工是全世界最聰明的人,我們的團隊來自世界的每一個角落”。Google也發出通知要求目前在海外的員工都趕快回來,避免無法重新返回美國。彭博通訊社說Google有100多名員工目前在海外。矽谷多家公司並紛紛表示,擔心川普政府修改H-B1簽證的計劃,將影響美國高科技產業的發展 。Loyola大學法律教授Jessica Levinson說,修改高科技員工簽證的規定已經列入白宮的議事日程,但到底會怎樣修改現在還不知道。美國目前每年大約簽發85,000份外國雇員簽證,就是H-1B簽證。紐約時報前幾天得到一份文件草案,內容是修改這項簽證,顯示白宫要”更有效地分配H-1B簽證確保最有才能的人得到簽證”。

聯邦政府到底會如何修改目前的簽證規定,使許多人感到擔心,有公司負責人表示,擔心新的改變將會影響他們公司的成長和競爭力。全美價值10億元的高科技公司中,有一半以上由移民創辦,如電動汽車巨頭Tesla的創辦人Elon Mus,k就是在南非出生,微軟和Google也都有移民擔任執行長。Google發表聲明說非常擔心川普的行政命令,將會影響Google的員工以及他們的家庭。

